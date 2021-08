Handball-Oberliga der Frauen : Schleswig IF: Genügend Selbstvertrauen, aber dünne Personaldecke

Die Mannschaft von Trainer Andre Wajerski bereitet sich auf dem Saisonstart der Handball-Oberliga in zwei Wochen vor. Am Sonnabend findet ein Turnier in Schleswig statt.

Schleswig | Der Countdown läuft. Zwei Wochen noch, dann wird es wieder ernst für die Handballfrauen von Schleswig IF. Mit Hochdruck und voller Vorfreude feilen die Schleistädterinnen an ihrer Form, um für den Oberliga-Auftakt am 12. September beim Ahrensburger TSV gerüstet zu sein. Eine Woche später steigt gegen die HSG FONA die Heimpremiere, ehe anschließend ein...

