Handball-SH-Liga 2021/22 : HSG SZOWW und Bredstedter TSV ohne Druck in der Meisterrunde

In der Meisterrunde der SH-Liga starten die Handballer der HSG SZOWW mit einem Derby in Ostenfeld gegen den Favoriten HC Treia/Jübek. Der Bredstedter TSV tritt bei Mönkeberg/Schönkirchen an.

Ohrstedt/Ostenfeld | Mit der Qualifikation für die Meister- und Aufstiegsrunde haben die Handballer der HSG Ohrstedt-Ostenfeld (SZOWW) und des Bredstedter TSV den Klassenerhalt in der SH-Liga bereits Ende vergangenen Jahres gesichert. Jetzt können sie ohne Druck aufspielen und vielleicht den einen oder anderen Favoriten ärgern. Die HSG SZOWW startet gleich mit einem Knüll...

