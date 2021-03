3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT verzichtet auf die Aufstiegsrunde zur 2. Liga

Die HG OKT verzichtet auf die Aufstiegsrunde zur 2. Liga. Die Planungen für eine weitere Saison in der 3. Liga laufen.

Owschlag | Nachdem der Vorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) in der vergangenen Woche eine Modusänderung für die 3. Ligen beschlossen hat – in der wegen der Corona-Pandemie seit November 2020 unterbrochenen Saison wird es keine Absteiger geben – richtet man bei den Frauen der HG OKT den Fokus nun auf die kommende Spielzeit. Auf die Teilnahme an einer freiw...

