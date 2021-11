Leichtathletik : Anna-Elisabeth Ehlers in den Bundeskader berufen

Belohnung für eine sehr erfolgreiche Saison: Die 15-jährige Leichtathletin Anna-Elisabeth Ehlers vom TSV Glücksburg 09 gehört 2022 zum Siebenkampf-Bundeskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Glücksburg | Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat Anna-Elisabeth Ehlers vom TSV Glücksburg 09 in den U18-Siebenkampf-Bundeskader berufen. Die 15-Jährige hat eine starke Saison 2021 hinter sich –- in Wesel wurde sie im Sommer Deutsche Vizemeisterin im Mehrkampf, in Hannover holte sie zudem Gold im Hochsprung. Der Nominierung gingen Leistungstests in Han...

