Handball-Bundesliga A-Jugend : Geschwächte SG Flensburg-Handewitt besiegt GWD Minden klar

Die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt legte im Fernduell um den fünften Hauptrunden-Platz in der Handball-Bundesliga gegenüber dem HSV Hamburg vor und schlug Schlusslicht GWD Minden deutlich mit 36:25 (19:12).

Handewitt | Der Vorlauf war wesentlich packender als das Spiel selbst. Die Austragung der Partie war zeitweise mehr als ungewiss gewesen. Die SG-Jugend wurde in den letzten Tagen mit drei Corona-Infektionen konfrontiert. Die letzte Meldung traf am Sonnabend um 11 Uhr, nur drei Stunden vor Anpfiff, ein. Da alle am Freitag zusammen trainiert hatten, unterzog sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.