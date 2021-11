Fußball : Trixie-Kicker holen den Titel nach Tarp

Die Fußballer des Tarper Unternehmens Trixie haben ein bundesweites Turnier mit 247 Mannschaften für sich entschieden. Zahlreiche in der Region bekannte Kicker waren am Triumph in Hannover beteiligt.

Tarp | Jubel bei den Fußballern von Trixie, dem Tarper Unternehmen für Heimtierbedarf: Das Team aus dem Norden gewann den „BSports Unternehmenscup“, eine Hallenturnier-Serie, an der sich 247 Mannschaften beteiligt hatten. Mit von der Partie waren zahlreiche in der Region gut bekannte Kicker wie Nicholas Holtze vom Oberligisten TSB Flensburg, Daniel Hornbu...

