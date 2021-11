Fussball-Verbandsliga : Joker Cedric Nielsen sticht in der Nachspielzeit

Glückliches 2:2 (0:0) für Schleswig IF beim TSV Vineta Audorf.

Audorf | Im ersten Punktspiel nach drei Spielausfällen in Folge stand Fußball-Verbandsligist Schleswig IF beim TSV Vineta Audorf kurz vor einer Niederlage. Doch in der Nachspielzeit rettete der nach der Pause eingewechselte Torjäger Cedric Nielsen der Mannschaft von Trainer Finn Petersen mit dem 2:2-Ausgleich zumindest einen Punkt. Somit bleiben die Rot-Weißen...

