Fussball : TSV Friedrichsberg-Busdorf will die „Rote Laterne“ loswerden

In der Fußball-Landesliga ist der TSV Kropp in Satrup klarer Außenseiter. Der TuS Collegia Jübek reist nach Tellingstedt.

Schleswig | Fünf Spiele, fünf Niederlagen– das vergangene Wochenende war für die fünf Landesliga- und Verbandsliga-Clubs aus Schleswig und Umgebung ein schwarzes. Es ist also am heutigen Sonnabend Wiedergutmachung angesagt. Der TSV Friedrichsberg-Busdorf will gegen den BSC Brunsbüttel unbedingt dreifach punkten, um die „Rote Laterne“ abzugeben. Der TSV Kropp reis...

