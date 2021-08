Fußball-Oberliga Frauen : SC Egenbüttel kassiert Klatsche beim Eimsbütteler TV

Das personell arg dezimierte Team von Trainer Benjamin Wettig verlor an der Gustav-Falke-Stra0e mit 0:8. Nach drei schnellen Gegentreffern war etwas Zählbares schnell außer Reichweite geraten.

Rellingen | Sechsmal musste Corinna Damm als Stürmerin der Oberliga-Fußballerinnen des SC Egenbüttel den Ball am Sonntag (29. August) auf den Anstoßpunkt legen, ehe sie ausgewechselt wurde. Zwei weitere Gegentore folgten, was am Sonntagmittag im Spiel beim Titel- und Aufstiegsanwärter Eimsbütteler TV eine 0:8 (0:4)-Niederlage ergab. „Mit einem stark dezimierten K...

