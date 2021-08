Fussball-Landesliga : TSV Kropp feiert gelungene Heimpremiere

Die stark verbesserten Kropper besiegen IF Stern Flensburg mit 5:2 (3:0) und verbuchen den ersten Dreier in der Fußball-Landesliga.

Kropp | Prompte Wiedergutmachung gelungen: Nach dem verpatzten Saisonstart in Rantrum (1:6) gelang den Fußballern des TSV Kropp ein erfolgreicher Heimauftakt in der Landesliga. Die Rot-Schwarzen überzeugten vor eigenem Publikum mit einer starken Leistung und schlugen IF Stern Flensburg verdient mit 5:2 (3:0). Frühe Führung „Es lief viel besser als verga...

