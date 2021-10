Fussball-Landesliga : TSV Friedrichsberg will Aufholjagd fortsetzen, Kropp-Spiel fällt aus

Der TuS Collegia Jübek tritt am Sonnabend in Rotenhof an, das Gastspiel des TSV Kropp wurde abgesagt. Verbandsligist Schleswig IF erwartet den TSV Altenholz II zum Topspiel.

Schleswig | Die Landesliga-Fußballer vom TSV Friedrichsberg-Busdorf (gegen Stern Flensburg) und vom TuS Collegia Jübek (in Rotenhof) wollen am zehnten Spieltag nachlegen, nachdem sie am vergangenen Wochenende Siege einfahren konnten. Die Partie des TSV Kropp beim Spitzenreiter Husumer SV wurde abgesagt. Landesliga Schleswig Sechs Punkte aus den jüngsten bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.