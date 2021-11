Fussball-Landesliga : TuS Collegia Jübek überzeugt im Kellerduell

Verdienter 5:2 (2:0)-Sieg bei der SG Geest 05. TuS-Trainer Guido Gehrke stand dabei 45 Minuten im Tor.

Schafstedt | Gerade zur rechten Zeit hat der TuS Collegia Jübek seine seit drei Spielen anhaltende Niederlagen-Serie beendet. Im Kellerduell der Fußball-Landesliga bei der SG Geest 05 überzeugten die Gäste sowohl kämpferisch als auch spielerisch, was zu einem hochverdienten 5:2 (2:0)-Erfolg in Dithmarschen führte. Weiterlesen: Joker Cedric Nielsen sticht in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.