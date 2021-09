Fußball-Kreisliga : Drei-Minuten-Spektakel des Heidgrabener SV II – TuS Holstein obenauf

Binnen weniger Augenblicke fing sich der SV Hörnerkirchen II in Heidgraben gleich drei Tore ein. In der Staffel 6 kletterten die Quickborner nach einem 5:0 beim Niendorfer TSV V an die Tabellenspitze

Kreis Pinneberg | Zack, zack, zack. Auswärts gegen den Heidgrabener SV II bekamen die Kreisliga-Fußballer des SV Hörnerkirchen II (Staffel 1) was auf die Ohren (2:4). 2:1 Ben Dieckmann (71.), 3:1 Tim Rockel (72.), 4:1 Lasse Leowald (73.). Binnen drei Minuten hatten sich die Gäste-Hoffnungen auf den ersten Punktgewinn erledigt. SVH II-Coach Sven Chilcott behält den K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.