Fussball-Kreisklasse A : SV Schwansen mit Stotterstart in Witzwort: Nur 3:3, ein Eigentor und eine Rote Karte

Die Mannschaft aus Waabs will in dieser Saison unbedingt Meister werden und den Aufstieg in die Kreisliga schaffen. Der Auftakt bei der SG Oldenswort-Witzwort II zeigte, dass es kein Selbstgänger wird.

Witzwort | Da hat sich die Fahrt von über 80 Kilometern von Waabs nach Witzwort nicht wirklich gelohnt. Nur einen Punkt nahm der SV Schwansen zum Auftakt der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord vom Auswärtsspiel bei der SG Oldenswort-Witzwort II mit nach Hause. Die Mannschaft von Trainer Andreas Obermüller erwischte sowieso einen gebrauchten Tag, sah noch eine Rote...

