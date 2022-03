Im Alter von 69 Jahren verstorben : Fotograf und guter Geist: SC Weiche Flensburg 08 trauert um Hans Zerth

Der SC Weiche Flensburg 08 trauert um Hans Zerth, der am Mittwoch im Alter von 69 Jahren verstarb. Viele Besucher der Regionalliga-Heimspiele kannten ihn als Fotografen und haben sich über seine Bilder gefreut.

Flensburg | „Der SC Weiche Flensburg 08 trauert um Hans Zerth, der am 23. März mitten aus dem Leben gerissen wurde. Noch am Dienstag war Hans im Sportheim zum wöchentlichen Treffen beim Sparclub-Stammtisch. Hans hat uns in den letzten Jahren bei vielen Aufgaben tatkräftig unterstützt. Nicht nur bei allen Fragen rund um die Elektrik und beim Einsatz als Hobby-Foto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.