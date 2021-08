Floorball-Torhüter : So hat Schenefelds Jonah Koop die U19-WM in Tschechien erlebt

Für die deutsche Nachwuchsauswahl war der 19-Jährige in zwei wichtigen Spielen gesetzt. Gegen Floorball-Großmacht Schweden wurde er sogar zum besten Spieler gewählt.

Schenefeld | Diese Eindrücke wird Jonah Koop wohl immer in Erinnerung behalten. Bei der U19-Weltmeisterschaft der Floorballer in Tschechien vom 25. bis 29. August stand der Torhüter von Bundesligist Blau-Weiß 96 Schenefeld nicht nur im Kader der deutschen Auswahl, sondern spielte sich sogar vor mehreren Hundert Zuschauern in den Fokus. „Sowas erlebt man vielleicht...

