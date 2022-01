Leichtathletik : Flensburger Loke Sommer holt Bronzemedaille im Siebenkampf

Starke Leistung in Leverkusen: Mehrkämpfer Loke Elias Sommer von der LG Flensburg hat bei den Deutschen Hallenmeisterschaften die Bronzemedaille im Siebenkampf der männlichen Jugend U 18 gewonnen.

Leverkusen | Die LG Flensburg freut sich über einen Medaillen-Gewinner bei einer Deutschen Meisterschaft: Loke Elias Sommer (16) holte bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Leichtathleten in Leverkusen die Bronzemedaille im Siebenkampf der männlichen Jugend U18. Mega-Wettkampf mit vielen persönlichen Bestleistungen. Sommer brachte es auf 5223 Punkte und musste sich lediglich Amadeus Gräber (Nauen/5470) sowie Joshua Stallbaum (Schmiden/5255) geschlagen geben. Seine Leistungen: 7,28 Sekunden über 60 m, 6,65 Meter im Weitsprung, 14,64 Meter im Kugelstoßen, 3,90 Meter im Stabhochsprung, 8,30 Sekunden über 60 m Hürden und 1,77 Meter im Hochsprung. Den abschließenden 1000 m-Lauf gewann der junge Flensburger in 2:43,19 Minuten. Vereinskollege Ben Heyer (Altersklasse U20) belegte im Siebenkampf mit 4314 Punkten den 13. und letzten Platz. Anna-Elisabeth Ehlers (TSV Glücksburg 09) konnte im Fünfkampf der weiblichen Jugend U18 nicht an den Start gehen. Ebenfalls Bronze im Fünfkampf der Frauen gewann die Ex-Flensburgerin Paula de Boer (jetzt MTV Lübeck) mit 4052 Punkten. ...

