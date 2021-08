Fussball-Kreisklasse : FC Scharbeutz verspielt bei Lübeck 76 eine 3:0-Pausenführung

Der FC Scharbeutz kam in der A-Klasse Süd-Ost nicht über ein 5:5 (3:0)-Unentschieden bei Lübeck 1876 hinaus. In einem schwachen Spiel hatten die Gäste in der ersten Halbzeit mehr Glück beim Torabschluss.

Lübeck | Der FC Scharbeutz startete furios und lag nach gut einer halben Stunde mit 3:0 Toren vorn. Eine verunglückte Flanke von Chris Ruppert landete zum 1:0 im Tor (9.). Jannik Schmidt schlug in der 25. Minute eine Ecke. Der Ball segelte an allen Spielern vorbei und ging ins Tor zum 2:0 (25.). Nach einem gelungenen Spielzug erhöhte Lasse Dymowski auf 3:0 (37...

