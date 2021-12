Fussball-Regionalliga Nord : Erstes Heimspiel nach 33 Tagen für den SC Weiche Flensburg 08

Das wird interessant: Die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 empfangen am Donnerstag um 19 Uhr den Hamburger SV II zum Nachholspiel unter Flutlicht. Und bereits am Sonnabend steht das nächste Spiel an.

Flensburg | Wird auch mal wieder Zeit. Am 29. Oktober trennten sich die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 0:0 von Holstein Kiel II, seitdem passierte im Manfred-Werner-Stadion nichts mehr. Die Partie gegen den FC Teutonia 05 Ottensen wurde wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Hamburgern abgesetzt. Und das Spiel gegen den Hamburger SV II (ursprün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.