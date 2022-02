Synchronschwimmen : Erster Wettkampf nach zwei Jahren für die Flensburger Fördenixen

Nach zwei Jahren Wettkampf-Pause starteten 19 Nachwuchs-Synchronschwimmerinnen des TSB Flensburg beim Pflichtwettkampf des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes im Flensburger Campusbad.

Flensburg | Im Pflichtwettkampf der Gruppe I (Eingangsstufe) mussten die Teilnehmerinnen den fünf Wertungsrichtern sechs verschiedene Übungen zeigen. In der Altersklasse C (Jahrgänge 2007 bis 2009) gab es die Silbermedaille für Leni Bluhm vom TSB. In der Altersklasse D (2010 bis 2013) ging Bronze an Melanie Vorrat (2011) vom TSB. Weitere Platzierungen: 5. L...

