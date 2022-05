Fussball-Kreispokal : Endspiel: SG Nordau erwartet Titelverteidiger TSB Flensburg

Am Dienstag (19.15 Uhr) ermitteln die Verbandsliga-Fußballer der SG Nordau und die Oberliga-Kicker des TSB Flensburg in Lindewitt den Kreispokalsieger und den Teilnehmer am Landespokal.

Lindewitt | Klare Erfolge im Halbfinale Die SG hatte sich mit einem 5:0 beim Überraschungsteam HKUF Harrislee (Meister der Kreisklasse C) für das Endspiel qualifiziert, Titelverteidiger TSB setzte sich in der vergangenen Woche 6:3 beim Landesligisten TSV Kropp durch. Kreutzer: „TSB ist haushoher Favorit“ SG-Trainer Marvin Kreutzer sieht die Rollen klar v...

