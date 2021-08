3x3-Basketball : Elisa Mevius aus Rendsburg für die U18-Weltmeisterschaften in Debrecen nominiert

Die 17-Jährige gewann Anfang August mit den „Grünberg Eaglettes“ die Deutsche Meisterschaft bei den Damen und wurde beim Turnier der U18 tags zuvor zum MVP (wertvollste Spielerin) gewählt.

Rendsburg | Als Elisa Mevius am Dienstag in Frankfurt das Flugzeug Richtung Debrecen (Ungarn) bestieg, dürfte der 17-Jährigen aus Rendsburg noch einmal so richtig bewusst geworden sein, was sie in den vergangenen Wochen sportlich so alles erreicht hat. Anfang August wurde Mevius bei den Deutschen Meisterschaften im 3x3-Basketball in Düsseldorf erst Zweite mit den...

