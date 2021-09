3. Handball-Liga der Männer : 33:30 – Mecklenburger Stiere nehmen Eider Harde zum Saisonstart auf die Hörner

Nach 20 Minuten war die Partie für die Hohner Ballwerfer beim zwischenzeitlichen 5:14 bereits gelaufen. Immerhin konnte das Team von Trainer Matthias Hinrichsen das Endresultat bei der Niederlage erträglich gestalten.

Hohn | Als eine Nummer zu groß erwiesen sich die Mecklenburger Stiere aus Schwerin für die HSG Eider Harde. Die Überraschung zum Saisonauftakt in der 3. Handball-Liga Nord-Ost blieb aus, am Ende setzten sich die Gäste souverän mit 33:30 (17:11) in der mit 190 Zuschauern (coronabedingt) ausverkauften Hohner Sporthalle durch. Weiterlesen: Ambitioniertes Zie...

