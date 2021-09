4. Sparkassen-Eisstockturnier : Hella Wahnsinn gewinnt das größte Sommer-Turnier Norddeutschlands

Sechs Tage lang fand beim ESC Klein Nordende das größte Sommer-Eisstock-Event Norddeutschlands statt. Insgesamt 35 Jedermann-Mannschaften traten zum sportlichen Wettkampf an. Eine Mannschaft marschierte zum Turniersieg.

Klein Nordende | Vom 23. bis 28. August 2021 fand in Klein Nordende das größte Sommer-Eisstock-Event Norddeutschlands statt: das 4. Sparkassen-Sommer-Eisstockturnier. Insgesamt 35 Jedermann-Mannschaften traten zum sportlichen Wettkampf an – zunächst standen fünf Gruppenspieltage auf dem Gelände der Grundschule Klein Nordende-Lieth in der Schulstraße 30 an. Fünf Tea...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.