Fußball-Kreisliga : Dritter Spieltag: Schwere Aufgaben für die Tabellenführer

Während der SV Rugenbergen II in der Staffel 6 beim TuS Hemdingen-Bilsen vorstellig wird, reist der Kummerfelder SV II in der Kreisliga 1 zum SSV Rantzau II.

Kreis Pinneberg | Beim SSV Rantzau hatte Tim Heinitz während der Saison 2018/19 zwei Kurzeinsätze in der Landesliga absolviert. Nun könnte der Stürmer des TuS Hemdingen-Bilsen (22) für höhere Ligen wieder interessant werden – wenn er so weitermacht wie bisher in der Fußball-Kreisliga. Nach zwei Spieltagen stehen schon fünf Heinitz-Treffer zu Buche. Fortsetzung folgt im...

