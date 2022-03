Strassenlauf : Drelsdorfer Laufserie: Erste Siege für Tade Kohn und Nina Sönksen

Kopf an Kopf über zehn Kilometer: Spannende Rennen gab es zum Auftakt der 42. Nospa-Winterstraßenlaufserie in Drelsdorf. Tade Kohn und Nina Sönksen kamen jeweils als Erste ins Ziel.

Drelsdorf | Die 42. Nospa-Winterstraßenlaufserie in Drelsdorf begann mit einem Favoritensieg bei den Männern. Der 22-jährige frühere Hattstedter Tade Kohn gewann das 10-Kilometer-Rennen mit einem langem Sprint in 33:11 Minuten. Bei den Frauen setzte sich Nina Sönksen in 43:55 Minuten durch. Teilnehmerzahlen litten unter Verschiebung Bei frühlingshaftes Lauf...

