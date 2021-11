Mit Disziplin und hartem Training : Veronika Koldová - die Weltenbummlerin in Sachen Badminton

Sie gehörte zum Kader der tschechischen U 19-Nationalmannschaft, reiste in der Welt herum - jetzt will Badminton-Spielerin Veronika Koldová ihr Wissen über den schnellen Sport an Talente im Norden weitergeben.

Handewitt | Seit 20 Jahren ist Badminton ihr Leben. Federball und Schläger gehören für die gebürtige Tschechin Veronika Koldová (27), engagierte Trainerin beim TSV Jarplund-Weding, einfach dazu. Bereits im Grundschulalter sammelte sie erste Erfahrungen, ohne zu ahnen, wo die neu entdeckte Leidenschaft hinführen würden. „So richtig los ging es mit 13 Jahren“, erin...

