Fussball-Regionalliga : SC Weiche Flensburg 08 gewinnt 2:0 beim Hamburger SV II

Die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 haben das Nachholspiel beim Hamburger SV II mit 2:0 (1:0) gewonnen. Mann des Abends war Christopher Kramer, der beide Tore für den Tabellendritten erzielte.

Hamburg | Der SC Weiche Flensburg 08 ist in der Fußball-Regionalliga Nord bis auf einen Punkt an die führenden Teams Teutonia Ottensen und Holstein Kiel II herangerückt. Das Nachholspiel beim Hamburger SV II gewannen die Flensburger am Dienstag mit 2:0 (1:0). Trainer Thomas Seeliger hatte genau die elf Spieler aufgeboten, die vor Wochenfrist im Landespokal-V...

