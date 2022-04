Handball-Oberliga Meisterrunde : Derby: TSV Hürup am Donnerstag gegen die SG Flensburg-Handewitt II

Die SG Flensburg-Handewitt II hat das Nachholspiel in der Meisterrunde der Handball-Oberliga der Männer 27:26 gegen den AMTV Hamburg gewonnen. Am Donnerstag (20.30 Uhr) steht nun das Derby beim TSV Hürup an.

Handewitt / Hürup | Mit Ach und Krach behauptete sich das ...

