Lila-Eule-Lauf 2021 : Cross-Klassiker im Kappelner Hüholz-Wald lockt die Laufszene

Bei der 33. Auflage des Events sind alle Startplätze ausgebucht. Für alle Teilnehmer gilt die 3G-Regel.

Kappeln | Nach dem Auftakt der herbstlichen Crosslauf-Saison mit dem 40. Tiergarten-Cross in Schleswig wartet nun am Sonntag (21.November) in Kappeln der zweite regionale Crosslauf-Klassiker an der Schlei. Im Kappelner Hüholz-Wald wird zum 33. Mal der Lila-Eule-Cross gestartet. Weiterlesen: Tiergarten-Cross: Hauke Timme und Miguel Molero-Eichwein die schnell...

