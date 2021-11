Boxen : Flensburger Freddy Kiwitt steigt wieder in den Ring

Bislang gelangen ihm 2021 zwei Punktsiege, am Sonnabend will der Flensburger Profiboxer Freddy Kiwitt in Hamburg nachlegen. Gegner ist der Kolumbianer Wilbur Blanco Martinez, der seine bisherigen Kämpfe allesamt gewann.

Hamburg | Seit kurzem gehört der Flensburger Box-Profi Freddy Kiwitt dem renommierten Universum-Boxstall in Hamburg an, bei dem der 31-jährige Weltergewichtler einen langfristigen Vertrag unterschrieb. Am Sonnabend bestreitet der „Pretty Boy“ seinen nächsten Kampf: In der Universum Hall in Hamburg (Große Elbstraße 268) trifft er in seinem 23. Profi-Kampf auf de...

