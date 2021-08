Fussball-Kreispokal : SV Frisia 03 will die Revanche im Finale gegen Husumer SV

Erst vor fünf Wochen standen sich die Husumer SV und der SV Frisia 03 Risum-Lindholm im Finale des Fußball-Kreispokals 2020/21 gegenüber. Bereits am Sonnabend (15 Uhr) kommt es im Husumer Friesenstadion zur Neuauflage.

Husum | Beim SV Frisia 03 Risum-Lindholm ist die schmerzliche Erinnerung an den 11. Juli frisch: Da schnappte sich die Husumer SV, die freiwillig in die Landesliga abgestiegen ist, mit einem 4:2-Finalsieg gegen den Oberligisten den Fußball-Kreispokal 2020/21. Bereits am Sonnabend um 15 Uhr kommt es im Husumer Friesenstadion zur Neuauflage, bei der es um den P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.