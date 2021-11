Aus für Volkslauf-Klassiker : Den Handewitter Sommerlauf wird es künftig nicht mehr geben

Einen der größten Volksläufe der Region wird es künftig nicht mehr geben. Organisator Kai Hensen teilte das Aus für den Handewitter Sommerlauf mit. Das Spektakel stand besonders bei den Jungen hoch im Kurs.

Handewitt | 13 Auflagen, von Jahr zu Jahr steigende Teilnehmerzahlen - doch eine 14. Auflage des Handewitter Sommerlaufs wird es nicht mehr geben. Das teilte Organisator Kai Hensen in einem Schreiben mit. Hensen führt in erster Linie private Gründe für den Entschluss an. „Auch die Probleme, nach der Corona-Auszeit Sponsoren und vor allem Helfer zu akquirieren,...

