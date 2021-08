Fußball-A-Kreisklasse : Dank Dominik Bubats Doppelpack: VfR Horst II siegt in Breitenberg

Das Team von Trainer Lennart Jürs tat sich schwer, gewann dann aber mit einem 3:2 beim TSV Breitenberg auch sein zweites Saisonspiel.

Horst | Die Füße hochlegen konnten am letzten August-Wochenende die Fußballer, die mit ihrem Team in der Kreisklasse des Hamburger Fußball-Verbandes um Punkte kämpfen. Dagegen stand in Schleswig-Holsteins Amateurbereich der zweite Spieltag an – und die Kicker des VfR Horst II gewannen mit einem 3:2 (2:2) beim TSV Breitenberg auch ihre zweite Partie. Eine Woch...

