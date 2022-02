Handball 3. Liga Nord : DHK Flensburg verliert in Hamburg die Punkte und Ole Zakrzewski

Die Drittliga-Handballer von DHK Flensburg warten weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2022. Bei der HG Barmbek aus Hamburg musste sich das Team von Kai Nielsen mit 22:27 (10:12) beugen. Ole Zakrzewski schied verletzt aus.

Hamburg | Schwerer als die Niederlage wog die Verletzung von Rückraumspieler Ole Zakrzewski in der Anfangsphase. „Bei einem Allerweltsfoul hat sich Ole eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich befürchte, dass wir ihn in den nächsten Wochen nicht auf dem Feld sehen werden“, sagte Kai Nielsen und ergänzte.: „Mit tut es für Ole so le...

