3. Handball-Liga Nord : DHK Flensburg verliert „Chaos-Derby“ gegen die HSG Ostsee/N/G

Die Handballer von DHK Flensburg haben in der Staffel A der 3. Liga Nord die erste Niederlage des Jahres 2022 hinnehmen müssen. Denkbar knapp mit 26:27 (14:14) musste sich das Nielsen-Team der HSG Ostsee beugen.

Flensburg | Dabei hatten die Fördestädter – wie schon in den Partien gegen die Füchse Berlin II (28:28) und beim VfL Fredenbeck (27:27) – beste Chancen zum Sieg gehabt. „Wir haben beste Torchancen nicht genutzt. Acht in der ersten Halbzeit, mindestens ebenso viele in der zweiten Halbzeit.“ So befanden DHK-Trainer Kai Nielsen und sein Kapitän Tjark Desler unisono. Gäste-Coach Jens Häusler erleichtert „Das Spiel hätte auch anders ausgehen können“, atmete dagegen Ostsee-Coach Jens Häusler, Nielsens Vorgänger als Trainer der Flensburger, erleichtert durch. In der spannenden Begegnung hatten die schwachen Schiedsrichter Philipp Fiehn und Daniel Sarakewitz kein Drittliga-Niveau, sehr zum Ärger beider Mannschaften. Trainer und Spieler kritisieren Schiedsrichter Vor allem in der zweiten Halbzeit warfen sie mit Zwei-Minuten Strafen nur so um sich. „Sie haben sich keinen Gefallen damit getan“, sagte Häusler. „Wenn es so weitergeht, dass die Auswärtsteams doppelt so viele Zeitstrafen wie die Heimmannschaften bekommen, dann ist es schwierig, das nachzuvollziehen“, monierte Tjark Desler. Und Kai Nielsen stellte fest: „In der 3. Liga ist bei der Spielleitung und den Zeitstrafen keine Linie zu erkennen.“ Zahlreiche Zeitstrafen Das Spiel wogte bis zur 47. Minute mit häufig wechselnden Führungen hin und her. Beim 21:22 schien die Partie in Richtung der Gastgeber zu kippen. Ein Siebenmeter von Marcel Möller und ein Doppelschlag von Simon Jürgensen brachten die Flensburger binnen zwei Minuten mit 24:22 in Front. Dann entwickelte sich die Begegnung zum Chaos-Derby, da die Referees Zeitstrafen schier im Minutentakt vergaben. DHK vergibt zahlreiche Gelegenheiten Dabei erwischte es die Gäste mit einer überzogenen Roten Karte gegen den starken Jan-Ove Litzenroth und zwei Hinausstellungen binnen fünf Minuten besonders hart. Nachdem Torhüter Christoffer Adsersen einen Siebenmeter gehalten hatte, vergab der DHK zahlreiche Möglichkeiten, sich entscheidend abzusetzen, spielte Pässe zu ungenau und kassierte selbst zwei unnötige Zeitstrafen kassiert. Ballverlust leitet Niederlage ein „Das muss ich mir auch ankreiden“, sagte Kapitän Tjark Desler, der das Spiel seiner Mannschaft nicht in ruhigere Bahnen lenken konnte. DHK lag 24:26 (55.) zurück, schaffte den Ausgleich zum 26:26, und wollte in der Schlussminute nach einer Auszeit mit einem strukturierten Angriff zum Erfolg kommen. Doch wieder wurde der Ball verloren, Fabian Kaiser gelang per Tempogegenstoß das 26:27. Uns fehlt in den wichtigen Phasen des Spiels einfach die Mentalität, es zu gewinnen. „Es war das Spiel der vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten die Mehrzahl und die klareren“, sagte der enttäuschte Tjark Desler. Sein Trainer brauchte einige Zeit, um die Niederlage zu verdauen: „In Sachen Einstellung kann ich meiner Mannschaft aber erneut keinen Vorwurf machen.“ Statistik ...

