3. Liga Handball Abstiegsrunde : DHK Flensburg ist am Ziel: Heimsieg macht Klassenerhalt perfekt

Die Handballer des DHK Flensburg spielen auch in der neuen Saison in der 3. Liga. 687 Zuschauer in der Idrætshalle feierten den 32:28 (15:16)-Erfolg gegen die ESG Gensungen/Felsberg, der den Klassenerhalt bedeutete.

Flensburg | „So kann man sportlich abtreten“, freu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.