Handball 3. Liga : DHK Flensburg will gegen Schwerin die Trendwende schaffen

Es wurde Tacheles geredet bei den Drittliga-Handballern von DHK Flensburg. „Wir haben auch mal auf den Tisch gehauen“, sagt Kapitän Tjark Desler vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin.

Flensburg | Die Handballer von DHK Flensburg laufen derzeit in der 3. Liga der Musik hinterher. Nach zwei Auftaktsiegen feierte die Mannschaft von Trainer Kai Nielsen in den vergangenen neun Partien nur einen weiteren Erfolg. Einer der drei Siege gelang bei den Mecklenburger Stieren Schwerin, als DHK am 12. September einen 26:24 Erfolg mit auf die Heimreise nahm....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.