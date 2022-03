Fussball-Regionalliga Nord : Corona: Spiel des SC Weiche Flensburg 08 gegen Delmenhorst abgesagt

Die für Sonnabend geplante Partie des SC Weiche Flensburg 08 gegen den SV Atlas Delmenhorst in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord fällt aus. Bei den Gästen sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten.

