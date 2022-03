2. Handball-Bundesliga Frauen : Corona-Fälle: TSV Nord Harrislee kann am Wochenende nicht spielen

Mehrere Corona-Fälle bei den Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee – die für Sonnabend und Sonntag geplanten Spiele in Aldekerk und Ketsch werden abgesetzt. Neue Termine gibt es noch nicht.

Harrislee | Allmählich wird es eng mit Nachhol-Terminen. Der TSV Nord Harrislee kann wegen einer großen Anzahl von Corona-Fällen im Team am Wochenende nicht zum Doppelspieltag mit den Partien in Aldekerk und Ketsch antreten. Das teilte Handball-Obmann Andreas Lemke am Mittwoch mit. Die Spielleitende Stelle der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) stimmte den Verle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.