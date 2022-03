2. Handball-Bundesliga Frauen : Corona-Fälle: Kurpfalz Bären sagen Spiel gegen TSV Nord Harrislee ab

Erneut haben die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee ein spielfreies Wochenende vor sich. Gegner Kurpfalz Bären sagte das für Sonnabend geplante Spiel wegen Corona-Fällen im Team ab.

Harrislee | Und wieder ein Spielausfall. Die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee spielen am Sonnabend nicht bei den Kurpfalz Bären in Ketsch. „Wir haben positive Corona-Fälle in der Mannschaft“, teilten die Kurpfalz Bären auf ihrer Facebook-Seite mit und fügten an: „Danke an Harrislee fürs Entgegenkommen.“ Weiterlesen: Spiel des TSV Nord Harrislee...

