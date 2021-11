Pferdesport : Dressurreiterin Carolin Locklair beendet Erfolgsjahr mit Sieg

Das Goldene Reitabzeichen errungen, Landesmeisterin geworden - es war ein gutes Jahr für Dressurreiterin Carolin Locklair aus Mohrkirch, die beim Turnier in Großenwiehe mit Consus die S*-Prüfung für sich entschied.

Großenwiehe | Die drei Turniertage beim Reit- und Fahrverein (RuFV) Großenwiehe mit spannendem Dressur- und Vielseitigkeitssport (14 Prüfungen) kamen sowohl bei Zuschauern als auch den Aktiven gut an. 245 Teilnehmer mit ihren knapp 600 Pferden gingen an den Start und fanden gute Bedingungen auf der großzügigen Reitanlage vor. „Wir waren immer gut in der Zeit, al...

