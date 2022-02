Handball SH-Liga : Bredstedter TSV und HSG SZOWW trennen sich mit 26:26

Im Nordfriesland-Derby der SH-Liga-Aufstiegsrunde trennten sich die Handballer des Bredstedter TSV und der HSG SZOWW mit 26:26. Die Gäste schafften in letzter Minute den Ausgleich und retteten so den ersten Punkt.

Bredstedt | 200 Zuschauer, gute Stimmung – der Rahmen für das Handball-Derby in der SH-Liga-Aufstiegsrunde hätte besser nicht sein können. Am Ende trennten sich Bredstedter TSV und HSG SZOWW nach einer temporeichen Partie mit 26:26 (12:15). Kurz vor Schluss lagen die Hausherren noch mit zwei Toren in Front. Weiterlesen: Nordfriesen ohne Druck in der Meisterrun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.