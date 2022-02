Handball-Oberliga der Frauen : Bredstedter TSV landet in Ahrensburg den fünften Sieg in Folge

Die Handballerinnen des Bredstedter TSV setzten ihren Siegeszug in der Oberliga-Abstiegsrunde fort und kommen nach einem 23:17-Erfolg beim Ahrensburger TSV auf nun 10:0 Punkte.

Bredstedt | Auch der Ahrensburger TSV konnte die Siegesserie der Handballerinnen des Bredstedter TSV in der Oberliga-Abstiegsrunde nicht unterbrechen. Das Team von „Mücke“ Carlsen und „Schotter“ Hansen landete mit 23:17 (12:10) einen Auswärtssieg und sind mit nun 10:0 Punkte an der Tabellenspitze derzeit das Maß aller Dinge in der Abstiegsrunde. Auch interessa...

