Handball : Nordderbys für Bredstedter Handball-Mannschaften

Die Handballerinnen des Bredstedter TSV peilen den ersten Saisonsieg im Auswärtsspiel bei Schleswig IF an. Die BTSV-Männer fahren zuversichtlich zum Nordderby beim HC Treia/Jübek.

Bredstedt | Mit dem Saisonstart der Oberliga-Handballerinnen des Bredstedter TSV ist Trainer „Mücke“ Carlsen nur bedingt zufrieden: „Moral und Einsatzwillen waren bisher unsere Trümpfe. In der Abwehr sind wir auf einem guten Weg. Im Angriff haben wir in Punkto Übersicht und Chancenverwertung noch an Luft nach oben.“ Vor allem der verschenkte Zähler gegen Ahrensbu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.