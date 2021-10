Boxen : Flensburger Viktor Jurk bestreitet seinen ersten Profi-Kampf

Er ist mehrfacher deutscher Jugendmeister im Schwergewicht, wurde 2019 Vize-Europameister der Altersklasse U22 - jetzt will der 21-jährige Flensburger Boxer Viktor Jurk auch bei den Profis durchstarten.

Flensburg | Seinen Gegner kennt er noch nicht – aber dass Viktor Jurk aus Flensburg am Sonnabend zum ersten Mal als Profi in den Boxring klettert, ist sicher. Der 21-jährige Schwergewichtler feiert bei einer großen Box-Gala in Magdeburg seinen Einstand. Die Vorfreude ist groß, die Aufregung auch. „Ich freue mich über diese Möglichkeit und bin den Verantwortlic...

