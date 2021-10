Boxen : Flensburger Box-Profi Viktor Jurk feiert einen Blitz-Sieg

Eindrucksvoller K.o.-Sieger in der ersten Runde - seinen ersten Kampf als Box-Profi wird der 21-jährige Schwergewichtler Viktor Jurk aus Flensburg wohl nicht so schnell vergessen.

Magdeburg | Das ging schnell. Nicht einmal eine Runde benötigte Profi-Boxer Viktor Jurk aus Flensburg, um seinen Gegner Zoltan Czala aus Ungarn mit technischem K.o. zu bezwingen. Insgesamt schickte der Flensburger seinen Gegner in knapp zwei Minuten viermal auf die Bretter. Der 21-jährige Jurk absolvierte im Rahmen eines Kampfabends in Magdeburg sein Debüt als Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.