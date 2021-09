Fußball-Bezirksliga : Ben Sönnichsen schießt die SV Lieth zum Derby-Sieg beim Heidgrabener SV

Das Team von HSV-Trainer Ove Hinrichsen betrieb einen hohen Aufwand, belohnte sich dafür aber nur mit einer 1:0-Führung. Dann drehte die Elf von SVL-Coach Nico Plocharska die Partie zu ihren Gunsten.

Heidgraben | Weil er den Blick noch auf sein iPad gerichtet hatte, in dem er „alle Tore und gelungenen Aktionen notiert“, verpasste Trainer Nico Plocharska am Sonntag (6. September) einen Treffer. Denn seine Bezirksliga-Fußballer der SV Lieth gingen nur 90 Sekunden nach ihrem Ausgleich in Führung. Am Ende gewannen sie das Derby beim Heidgrabener SV mit 3:1, was Pl...

