Erstmals seit Oktober 2020 : Basketballer des SC Rist freuen sich auf Zuschauer im Testspiel

Die Wedeler empfangen am Sonntag (29. August) Regionalligist Cuxhaven Baskets in der Steinberghalle. Für das Publikum gelten dabei strenge Corona-Regeln.

Wedel | Die Basketballer des SC Rist Wedel bestreiten am Sonntag (29. August, 17 Uhr, Steinberghalle) ihr nächstes Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga Pro B. Bei der Partie gegen den Regionalligisten Cuxhaven Baskets ist Publikum zugelassen – bis zu 100 Personen können dabei sein. 3G-Regeln in der Steinberghalle Folgende stre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.