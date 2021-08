2. Baseball-Bundesliga : Elmshorn Alligators ohne Coach Dennis Scherfisee gegen Bremen Dockers

Nach einem medizinischen Notfall ist Scherfisee inzwischen auf dem Weg der Besserung. Thomas Venzke und Mike Lempfert haben vorerst das Kommando bei den „Allis“ übernommen.

Elmshorn | Die gute Nachricht vorweg: Dennis Scherfisee ist wieder in den heimischen vier Wänden. An Baseball ist für den Trainer von Zweitligist Elmshorn Alligators nach einem dramatischen Zwischenfall aber noch nicht zu denken. Zwei Wochen auf der Intensivstation in Hamburg Der Chefcoach der Panzerechsen lag zuletzt zwei Wochen auf der Intensivstation in...

